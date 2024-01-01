بدائل - UMR
ADP
adp.com
تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.
Empower
empower.com
نحن هنا لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المالية - بدءًا من رفاهيتك المالية الآن وحتى عيش فترة التقاعد التي تتخيلها في المستقبل.
LunaProxy
lunaproxy.com
يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ هو نظام تسعير لاستحقاقات الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير استحقاقات الموظفين لأصحاب العمل.
MMChr
mmchr.com
شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits عبارة عن منصة لمزايا الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع ال...
Bennie
bennie.com
تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات...
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
حول Inspira Financial توفر Inspira Financial حلولاً للصحة والثروة والتقاعد والمزايا التي تعزز وتبسط رحلة الصحة والثروة. مع وجود أكثر من 7 ملايين عميل يحتفظون بأكثر من 62 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ، تعمل Inspira مع الآلاف من أصحاب العمل، والجهات الراعية للخطط، وأمناء السجلات، وTPAs، والشركاء...
Lumity Benefits
lumity.com
يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.