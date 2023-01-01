Employer Flexible myHR

كل يوم في Employer Elastic، نعمل مع المؤسسات لمساعدتها على تبسيط عمليات الموارد البشرية لديها - حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

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