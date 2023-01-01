خلية النحل تجلب الابتكار. ينصب تركيزنا على تطوير وتوفير التكنولوجيا والأدوات المتقدمة للمدارس. حافظ على اتصال مدرستك. متصل. في الفصل. في كل مكان. يجب أن تكون إدارة المدرسة بسيطة. تعد إدارة موقع ويب والتواصل مع أولياء الأمور وتتبع البيانات التي تحتاجها كل يوم أمرًا صعبًا. Beehively هنا لمساعدتك في إدارة كل هذه الأشياء وأكثر، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية: تعليم الجيل القادم.

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