WebCatalog
Beehively

Beehively

beehively.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beehively على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خلية النحل تجلب الابتكار. ينصب تركيزنا على تطوير وتوفير التكنولوجيا والأدوات المتقدمة للمدارس. حافظ على اتصال مدرستك. متصل. في الفصل. في كل مكان. يجب أن تكون إدارة المدرسة بسيطة. تعد إدارة موقع ويب والتواصل مع أولياء الأمور وتتبع البيانات التي تحتاجها كل يوم أمرًا صعبًا. Beehively هنا لمساعدتك في إدارة كل هذه الأشياء وأكثر، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية: تعليم الجيل القادم.

الموقع الإلكتروني: beehively.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beehively. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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