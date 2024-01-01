Nichi Bei

Nichi Bei

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الموقع الإلكتروني: nichibei.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Nichibei.org هو مركز أخبار مجتمعي يركز على الأمريكيين اليابانيين والأمريكيين الآسيويين، ويقدم تقارير حول موضوعات تتراوح من قضايا الأخبار الدولية إلى الرسوم المتحركة والبيئة. ما ستجده هنا هو مجموعة من مقاطع الفيديو ذات المحتوى والقصص الترفيهية الأكثر انعكاسًا للمجتمع وتبقيه متصلاً ومطلعًا ومتمكنًا.

الموقع الإلكتروني: nichibei.org

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