Hokali

Hokali

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hokali.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hokali على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HOKALI هو السوق لشراء برامج ما بعد المدرسة وأنشطة الإثراء مع بائعين ذوي جودة عالية ومدققين في الولايات المتحدة. نقوم بتبسيط عملية حجز وتنظيم وإدارة برامج ومخيمات ما بعد المدرسة للمدارس.

الموقع الإلكتروني: hokali.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hokali. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ApplyBoard

ApplyBoard

applyboard.com

Visually

Visually

visual.ly

Auratikum

Auratikum

auratikum.com

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

SchoolDay.ai

SchoolDay.ai

schoolday.ai

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Planfix

Planfix

planfix.com

iAM Compliant

iAM Compliant

iamcompliant.com

CARRO

CARRO

carro.sg

GoNoodle

GoNoodle

gonoodle.com

Confetti

Confetti

withconfetti.com

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية