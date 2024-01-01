EdTools.io عبارة عن منصة توفر تطبيقات موفرة للوقت للمعلمين، وهي مصممة لتبسيط حياتهم التعليمية اليومية. ويقدم الدعم لمختلف المهام والأنشطة المشاركة في التدريس، مثل إدارة الفصل الدراسي، والتواصل مع أولياء الأمور، والمزيد. باستخدام EdTools.io، يمكن للمدرسين الوصول إلى مجموعة من تطبيقات الويب المبتكرة التي تم إنشاؤها خصيصًا لتسهيل عملهم. وتوفر المنصة تطبيقات يمكن استخدامها داخل الفصل الدراسي لتسهيل التدريس، بالإضافة إلى تطبيقات لإدارة الفصل والتواصل مع أولياء الأمور. يمكن للمدرسين تمكين واستخدام التطبيقات الأكثر صلة باحتياجاتهم التعليمية. بالنسبة لإدارة الفصل الدراسي، يقدم EdTools.io ميزات مثل لوحة معلومات أولياء الأمور ولوحات معلومات فردية للطلاب وتطبيقات للتفاعل في الفصل وفي المنزل. كما يوفر أيضًا تطبيقات للتواصل مع أولياء الأمور، مما يسهل إبقاء أولياء الأمور على علم بالمدرسة وتقدم أطفالهم. إحدى الفوائد الرئيسية لـ EdTools.io هي قدرته على توفير وقت المعلمين من خلال أتمتة وتبسيط المهام المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للمدرسين جدولة الاجتماعات وإرسال الرسائل إلى أولياء الأمور رقميًا وكتابة الرسائل إلى الفصل بأكمله باستخدام المنصة. كما أنه يساعد في تتبع الأعمال المتأخرة والإعلان عن مواعيد الامتحانات رقميًا. بشكل عام، تعد EdTools.io منصة شاملة تهدف إلى تبسيط الروتين اليومي للمعلمين من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من التطبيقات والأدوات المفيدة. ومن خلال مركزية مختلف جوانب التدريس وإدارة الفصول الدراسية، فإنه يساعد المعلمين على توفير الوقت وتحسين كفاءتهم.

الموقع الإلكتروني: edtools.io

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