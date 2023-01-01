تحقق من أعراضك ووضح خيارات الرعاية المتاحة لك. العوامة أ. يرشدك المساعد الصحي في طريقك إلى الشفاء، في اللحظة التي تشعر فيها بالمرض.

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