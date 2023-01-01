WebCatalog
GuruWalk

GuruWalk

guruwalk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GuruWalk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GuruWalk هو مجتمع من المرشدين المحليين الذين يقدمون جولات المشي المجانية في مدنهم. لا تتردد في المحاولة، سوف تحب ذلك!

الموقع الإلكتروني: guruwalk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GuruWalk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Showaround

Showaround

showaround.com

UserGuiding

UserGuiding

userguiding.com

Rover

Rover

rover.com

Meetup

Meetup

meetup.com

CloudPano

CloudPano

cloudpano.com

SongMeanings

SongMeanings

songmeanings.com

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

ZeroDown

ZeroDown

zerodown.com

Backpacker Deals

Backpacker Deals

backpackerdeals.com

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

Videezy

Videezy

videezy.com

Playsee

Playsee

playsee.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية