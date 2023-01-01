WebCatalog
Rover

Rover

rover.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rover على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تواصل مع جليسات ومشاة الكلاب من فئة 5 نجوم بالقرب منك والذين يقدمون خدمة إيواء الكلاب أو تمشية الكلاب أو الجلوس في المنزل أو الرعاية النهارية للكلاب. احجز وادفع بأمان.

الموقع الإلكتروني: rover.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rover. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wag!

Wag!

wagwalking.com

GuruWalk

GuruWalk

guruwalk.com

Homeaglow

Homeaglow

homeaglow.com

MyNearWallet

MyNearWallet

mynearwallet.com

Adopt a Pet

Adopt a Pet

adoptapet.com

PetGuide.com

PetGuide.com

petguide.com

Good Dog

Good Dog

gooddog.com

Carbon Health

Carbon Health

carbonhealth.com

Backpacker Deals

Backpacker Deals

backpackerdeals.com

UWC Hub

UWC Hub

uwchub.org

Menufy

Menufy

menufy.com

SpotHero

SpotHero

spothero.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية