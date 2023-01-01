تمثل العلامة التجارية Coldwell Banker® قصة ريادة ونجاح. منذ بداياتها في سان فرانسيسكو عام 1906، تطورت شركة كولدويل بانكر لتصبح واحدة من المؤسسات العقارية السكنية الرائدة في العالم.

الموقع الإلكتروني: coldwellbanker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coldwell Banker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.