من الاندماج بين GVA Redilco وSigest، ولدت علامة تجارية جديدة: رائدة في الخدمات العقارية، في قطاعات المكاتب وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والسكنية.

الموقع الإلكتروني: dils.com

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