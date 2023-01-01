WebCatalog
Aspire Study

Aspire Study

myaspirestudy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aspire Study على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل تدريب MCA في الهند (أفضل فصول دخول MCA في كانبور) | أفضل تدريب MCA في UP | معهد التدريب رقم 1 MCA في الهند. تعتبر دراسة Aspire معهد MCA معروفًا جيدًا والأسرع نموًا في كانبور للحصول على أفضل فصول الالتحاق بـ MCA في الفصول الدراسية بالإضافة إلى الفصول عبر الإنترنت. حققت فصول التدريب على الدخول إلى Aspire Study MCA أفضل النتائج في عام 2019 إلى جانب حصولها على المرتبة الأولى في جميع أنحاء الهند في KIITEE MCA Lateral Entry وCity top في MAH CET. يمكنك أيضًا القول إن Aspire Study هو أفضل تدريب NIMCET في كانبور. على أساس نتائج وبيانات آلاف الطلاب، يمكن القول أن فصول التدريب على مدخل Aspire Study Mca هي أفضل مؤسسة مدخل MCA في كانبور.

الموقع الإلكتروني: myaspirestudy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aspire Study. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IFAS

IFAS

ifasonline.com

Competishun

Competishun

competishun.com

Aakash iTutor

Aakash iTutor

aakashitutor.com

Sankalp Bharat

Sankalp Bharat

sankalpbharat.com

ALLEN Digital

ALLEN Digital

allendigital.in

Utkarsh

Utkarsh

utkarsh.com

Allen Overseas

Allen Overseas

allenoverseas.com

Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

e-zigurat.com

Fiveable

Fiveable

fiveable.me

BBN

BBN

bbn1.bbnradio.org

Toppr Learning

Toppr Learning

toppr.com

Good Housekeeping

Good Housekeeping

goodhousekeeping.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية