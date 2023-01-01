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CSCARTINDIA

CSCARTINDIA

cscartindia.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CSCARTINDIA الحل الوحيد لطلاب سكرتير الشركة. توفر CSCARTINDIA محاضرات فيديو عبر الإنترنت وغير متصل لطلاب CS. تتوفر أفضل دروس فيديو CS على CS CART INDIA. كتب. تقدم CSCARTINDIA اختبارات وهمية وكتبًا ومحاضرات فيديو ستساعد الطلاب في التعلم الشخصي.

الموقع الإلكتروني: cscartindia.com

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