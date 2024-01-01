Aakash

Aakash

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الموقع الإلكتروني: aakash.ac.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aakash على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Aakash Educational Services Limited (AESL) هي شركة رائدة في الإعداد للاختبارات في الهند تتمتع بإرث قوي يزيد عن 35 عامًا، وتوفر خدمات تحضيرية شاملة للاختبارات للطلاب الذين يستعدون لامتحانات القبول الطبية (NEET) والهندسة (JEE)، والمدرسة/مجلس الإدارة. الامتحانات والامتحانات التنافسية مثل NTSE، KVPY، والأولمبياد.

الموقع الإلكتروني: aakash.ac.in

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