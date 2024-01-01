قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Aakash Educational Services Limited (AESL) هي شركة رائدة في الإعداد للاختبارات في الهند تتمتع بإرث قوي يزيد عن 35 عامًا، وتوفر خدمات تحضيرية شاملة للاختبارات للطلاب الذين يستعدون لامتحانات القبول الطبية (NEET) والهندسة (JEE)، والمدرسة/مجلس الإدارة. الامتحانات والامتحانات التنافسية مثل NTSE، KVPY، والأولمبياد.

الموقع الإلكتروني: aakash.ac.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aakash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.