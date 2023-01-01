WebCatalog
KeepVid

KeepVid

keepvid.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KeepVid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

KeepVid عبارة عن منصة شاملة لحلول الفيديو عبر الإنترنت توفر لك مجموعة متنوعة من الأدوات عبر الإنترنت، بما في ذلك محول الفيديو عبر الإنترنت، ومحرر الفيديو عبر الإنترنت، وضاغط الفيديو عبر الإنترنت، والمزيد. مع أكثر من 15 عامًا من التفاني في مجال الفيديو، يستخدم KeepVid الآن أكثر من 100 مليون مستخدم.

الموقع الإلكتروني: keepvid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KeepVid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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