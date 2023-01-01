Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات! يوفر لك Owler Max رؤى على مستوى الحساب، وبيانات الاتصال، ومحفزات المبيعات التي تحتاجها لتسريع وتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك وتحقيق المزيد من الإيرادات - كل ذلك في نظام أساسي واحد.

الموقع الإلكتروني: owler.com

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