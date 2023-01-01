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يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.

الموقع الإلكتروني: similarweb.com

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