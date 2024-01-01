برامج التعدين الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية
تستفيد المؤسسات من برنامج Lead Mining لاكتشاف آفاق أعمال جديدة ضمن قواعد بيانات العملاء وبيانات سجل المبيعات وحركة المرور على موقع الويب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى. تلعب هذه الأداة دورًا حاسمًا في توسيع خط أنابيب صفقات فريق المبيعات من خلال الكشف عن عملاء محتملين جدد ضمن البيانات الحالية أو تحديد فرص زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. أثناء عملية التعدين، يمكن لمحترفي المبيعات والمسوقين أيضًا التحقق من تفاصيل العملاء الحاليين، مثل معلومات الاتصال، وتحسين الجودة الشاملة لبيانات عملائهم من خلال دمج رؤى جديدة حول العملاء الحاليين.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Apify
apify.com
اجعل الويب يعمل من أجلك. يمكن لـ Apify أتمتة أي شيء يمكنك القيام به يدويًا في متصفح الويب، وتشغيله على نطاق واسع. نحن متجرك الشامل لتجميع الويب واستخراج البيانات وRPA على الويب.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو مكتشف البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم برنامجنا بتحويل البيانات العامة إلى أداة بريد إلكتروني متقدمة للتنقيب لمساعدة المحترفين في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتوعية.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
BuiltWith
builtwith.com
أداة تعريف معلومات تكنولوجيا الويب. تعرف على ما تم إنشاء موقع الويب به.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Warmly,
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...
Wiza
wiza.co
إنشاء قوائم العملاء المحتملين من LinkedIn. قم بتصدير العملاء المحتملين من LinkedIn بمعلومات اتصال دقيقة وتواصل مباشرة مع جمهورك.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتب...
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost الأسماء ومعلومات الاتصال والمزيد.
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هو محلل لتكنولوجيا الويب وموفر رئيسي للبيانات. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...
Draup
draup.com
منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقادة المواهب وبرامج التنقيب عن المبيعات بين الشركات. Draup هي منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لقادة المبيعات والمواهب.
Albacross
albacross.com
بيانات نوايا الطرف الأول لفهم جمهورك، والكشف عن العملاء المحتملين غير المرئيين، وإثراء كل سجل لزيادة كفاءة التسويق والمبيعات.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
SigParser
sigparser.com
تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى جهات الاتصال. يمكنك العثور تلقائيًا على كل تفاصيل الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني وتوقيعات البريد الإلكتروني والتقويمات. يمكنك المزامنة بسهولة مع تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات التسويق حتى تكون جهات اتصالك محدثة.
UpLead
uplead.com
قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصو...
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات ال...
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Findymail
findymail.com
يساعدك Findymail في العثور على رسائل البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها لاستخدامها في التواصل مع المبيعات الخاصة بك. نحن نقدم لك فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والتي لا ترتد لضمان إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني بشكل آمن. يمكنك أيضًا أتمتة أعمال التصدير اليدوية التي تقوم بها حاليًا ع...
AeroLeads
aeroleads.com
يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتن...
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1....
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد البيانات والرؤى الجديدة والديناميكية والعالية الجودة التي تقدمها Lusha في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات ...
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة في الإيرادات.
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Visitor Queue
visitorqueue.com
إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...
Company Guru
company.guru
تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.
Coldlytics
coldlytics.com
هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر نظامنا الأساسي للخدمة الذاتية وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي ...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وت...
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكن...
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.