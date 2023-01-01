Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تشتمل أصول البيانات الخاصة بشركة Versium على أكثر من 2 مليار نقطة اتصال وأكثر من 2 تريليون سمة من الرؤى، مما يؤدي إلى إنشاء أغنى رسم بياني لهوية B2B2C ومنصة تكنولوجيا البيانات في الصناعة والتي تمكن المسوقين من كسب العملاء.

الموقع الإلكتروني: versium.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Versium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.