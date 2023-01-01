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Versium

Versium

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الموقع الإلكتروني: versium.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Versium على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تشتمل أصول البيانات الخاصة بشركة Versium على أكثر من 2 مليار نقطة اتصال وأكثر من 2 تريليون سمة من الرؤى، مما يؤدي إلى إنشاء أغنى رسم بياني لهوية B2B2C ومنصة تكنولوجيا البيانات في الصناعة والتي تمكن المسوقين من كسب العملاء.

الموقع الإلكتروني: versium.com

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