Zeta Global

توفر منصة Zeta للتسويق (ZMP) ما هو أكثر أهمية لمؤسستك، ألا وهو النمو الحقيقي. مدعومًا بمزيج رائد في الصناعة من بيانات الملكية والذكاء الاصطناعي، يمكّن ZMP المسوقين من إنشاء تجارب فردية متعددة القنوات تدفع عملية الاستحواذ ونمو الإيرادات والاحتفاظ إلى جانب زيادة كفاءة التسويق. تعرف على أفضل العملاء والمحتملين عبر القنوات والأجهزة وقدم العرض والمحتوى المناسبين في الوقت المناسب والقناة المفضلة بناءً على سمات فريدة ورؤية تنبؤية لا مثيل لها. CDP الأصلي وحل الهوية تتضمن منصة Zeta للتسويق حل CDP أصلي يستخدم الرسم البياني للهوية الموسع الخاص بـ Zeta لتحديد هوية المستخدمين المجهولين وإشراكهم عبر القنوات بتجارب فردية هادفة. يمكنك تكوين دقة هوية علامتك التجارية ومتطلبات التوحيد والنظافة من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام ومنخفضة التعليمات البرمجية. إن حل Zeta متأصل في قوة وحجم مجموعة البيانات الحتمية لدينا (أكثر من 750 مليون هوية على مستوى العالم)، مما يوفر عمقًا فريدًا من معرفة العملاء. · تحقيق رؤية واحدة مستمرة لعملائك والعملاء المحتملين · الحفاظ على الهوية من خلال دقة الهوية الصارمة ونظافة البيانات المتكاملة · دمج أي مصدر بيانات مع الوصول الفوري والتحديثات في الوقت الفعلي اكتساب العملاء المحتملين على نطاق واسع الاستفادة من إشارات Zeta الديموغرافية والسلوكية والمقاصد التي يتم تحديثها باستمرار كشف المستهلكين في السوق لمنتجاتك. تجمع منصة Zeta للتسويق فقط بين مجموعة بيانات حتمية خاصة ومعرفات القوة الصناعية وحل كامل لتنسيق وتنشيط القنوات الشاملة. توفر Zeta الرؤية التي تحتاجها لضمان أن استراتيجيتك تعتمد على النتائج مع أداء قابل للقياس. · اكتشف المستهلكين في السوق من خلال البيانات الحتمية وإشارات النوايا. · قم بتنفيذ وتنسيق استراتيجيات الاستحواذ متعددة القنوات الخاصة بك على نطاق واسع. · ابحث عن عملاء جدد يشبهون أفضل عملائك وإشراكهم. المشاركة متعددة القنوات توفر Zeta منصة واحدة لتنسيق تجربة كل عميل - عبر القنوات و طوال دورة حياة الفرد. يمكنك تنشيط العملاء والمحتملين عبر آلاف القنوات المدفوعة والمملوكة، وتحسين كل تفاعل من خلال أحدث الرؤى التي تؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة. دع الذكاء الاصطناعي القوي لدينا يكون دليلك لأفضل القرارات. باستخدام منصة Zeta للتسويق، يمكنك التطور من وجود استراتيجية فردية لكل قناة إلى استراتيجية شاملة لتجربة العملاء تأخذ في الاعتبار كيفية تفاعل الأفراد مع علامتك التجارية في القنوات التي يفضلونها. · التعرف على كل فرد عبر القنوات والأجهزة. · استهداف الأفراد ببيانات العملاء الغنية والرؤى القابلة للتنفيذ. · تنسيق الرسائل الشاملة مع عروض 1:1 ومحتوى مخصص

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