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Skylead

Skylead

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الموقع الإلكتروني: skylead.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skylead على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برنامج التقاط الرصاص
برامج الاستخبارات الرائدة
برامج التعدين الرصاص

الموقع الإلكتروني: skylead.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skylead. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Podium

Podium

podium.com

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

CallRail

CallRail

callrail.com

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Keap

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Typeform

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lemlist

lemlist.com

zaplify

zaplify

zaplify.com

amplemarket

amplemarket

amplemarket.com

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