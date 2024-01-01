برامج ذكاء المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية
تعمل برامج معلومات المبيعات على تمكين الشركات من الاستفادة من البيانات الداخلية والخارجية، وتعزيز المبيعات وتحسين عمليات المبيعات. يعد هذا البرنامج فعالاً في رفع جودة وكمية المبيعات المحتملة من خلال استخدام قواعد بيانات الاتصال B2B للكشف عن فرص جديدة. فهو يزود فرق المبيعات بالمعلومات الأساسية، بما في ذلك تفاصيل الاتصال والمسميات الوظيفية والرسوم البيانية للشركات، مما يمكنهم من الاستفادة من هذه الفرص بفعالية. بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية، تتضمن بعض الحلول إشارات الشراء والرؤى التكميلية، مثل التمويل الأخير، وتحويلات الشركة، والتغيرات في مكدس التكنولوجيا، والبيانات من أدوات نية المشتري. تعمل هذه الميزات على تسهيل التواصل في الوقت المناسب وبشكل مستنير من خلال تزويد محترفي المبيعات بالمعلومات ذات الصلة. يستفيد مديرو التسويق والمبيعات من هذا البرنامج لصياغة وتنفيذ استراتيجيات المبيعات، والجمع بين بيانات إدارة علاقات العملاء الداخلية والمصادر الخارجية مثل قوائم العملاء المحتملين وقواعد بيانات الاتصال بين الشركات. في نهاية المطاف، تساهم حلول ذكاء المبيعات في زيادة إنتاجية فرق المبيعات، وإنشاء اتصالات مفيدة، وتعزيز بيانات العملاء المحتملين أو العملاء، مما يوفر مجموعة من الفوائد الرئيسية.
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LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. بناء والتعامل مع الشبكة المهنية. الوصول إلى المعرفة والأفكار والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Snov.io
snov.io
المزيد من الخيوط. المزيد من المبيعات. المزيد من الإيرادات. قم بتوسيع نطاق أعمالك وإشراك العملاء المحتملين بشكل أفضل باستخدام مجموعة أدوات المبيعات ومنصة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تحقق النمو.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Mailshake
mailshake.com
قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو مكتشف البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم برنامجنا بتحويل البيانات العامة إلى أداة بريد إلكتروني متقدمة للتنقيب لمساعدة المحترفين في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتوعية.
FindThatLead
findthatlead.com
لا مزيد من أعمال التنقيب اليدوية! يقوم FindThatLead بتوسيع نطاق توليد العملاء المحتملين من أجل المبيعات والنمو.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads عبارة عن مجموعة أدوات توعية باردة ومتكاملة تساعدك على إنشاء قوائم عملاء متوقعين شديدي الاستهداف، وإرسال تسلسلات بريد إلكتروني باردة، وحجز المزيد من الاجتماعات مع العملاء المحتملين المثاليين، كل ذلك تحت لوحة تحكم واحدة.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Growbots
growbots.com
استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.
MeetAlfred
meetalfred.com
حل التشغيل الآلي الشامل لديك للتواصل مع LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. مع Meet Alfred، أطلق العنان لإمكانات الأتمتة السلسة لإدارة مسار المبيعات متعدد القنوات الخاص بك دون عناء. ارفع كفاءة فريقك وإنتاجيته، واستعيد أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا. قل وداعًا لثقل المهام اليدوية، حيث يمكّنك Alfred من ت...
Dealintent
dealintent.com
يستخدم Dealintent الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري وإنشاء غرف مبيعات رقمية مخصصة تثير اهتمام المشتري وتحدد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيب المبيعات الخاص بك
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Success.ai
success.ai
يستخدم Success.ai الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين الذين تم التحقق منهم، مما يعزز انتشارك. نحن نحدد العملاء المحتملين المناسبين لاستهداف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتخصيصها وتتبع نتائج حملاتك حتى تتمكن من تحقيق نمو لا يمكن إيقاف...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
FlashIntel
flashintel.ai
افتح شبكة تضم أكثر من مليار عميل محتمل. استخدم مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المشاركة وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مع المشترين المثاليين.
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Peakslead
peakslead.com
البحث عن العملاء المحتملين وإتمام الصفقات بكل سهولة! يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات B2B دقيقة وفي الوقت الفعلي لتعزيز النمو من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج.
Infotelligent
infotelligent.com
يتيح لك Infotelligent التحقق من العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، وإثراء بيانات المشتري، وتشغيل سير عمل البريد الإلكتروني والمكالمات، وإتمام الصفقات بشكل أسرع - كل ذلك من واجهة واحدة.
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات!...
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
Pobuca Connect
pobu.ca
قم بترقية فريقك باستخدام تطبيق إدارة جهات اتصال متعدد الاستخدامات، وقم بتحويل قوائم جهات اتصال عملك المتعددة إلى دفتر عناوين موحد واحد والوصول إليه من الويب أو الهاتف المحمول أو حتى من داخل Outlook وGmail. أضف حقول وعلامات مخصصة لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع الأنشطة، وتعيين المهام، وإثراء جها...
HG Insights
hginsights.com
نحن نقدم خدمات رائدة في مجال الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وتثبيت التكنولوجيا، وذكاء العقود لمساعدة فرق المبيعات والتسويق والاستراتيجية على زيادة الإيرادات بشكل أسرع...
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المحترفين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
Immagnify
immagnify.com
يوفر لك Imagnify وصولاً سهلاً إلى ملايين الشركات والمهنيين عبر البريد الإلكتروني والهاتف وقنوات التواصل الاجتماعي لمساعدة شركتك على النمو بشكل أسرع.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
xiQ
xiqinc.com
تتيح منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ للبائعين فهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
GetEmail.io
getemail.io
احصل على البريد الإلكتروني لأي شخص في ثوانٍ. نحن نستخدم خوارزميات البيانات الضخمة والتعلم الآلي للعثور على عنوان البريد الإلكتروني لأي محترف في أي شركة في ثانية واحدة.
Pipebooster
pipebooster.io
يتتبع Pipebooster تحركات مهمة جهات الاتصال الخاصة بك، وينشئ تفاصيل محدثة، بما في ذلك معلومات الاتصال الجديدة، وينبه فريق المبيعات الخاص بك إلى احتمال جديد لحقوق السحب الخاصة الخاصة بك.
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال الخوارزميات وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الح...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks هي منصة رائدة لتمكين وأتمتة المبيعات وتتمثل مهمتها في تحويل المبيعات والتسويق اليومي. تأسس المشروع في روتردام بهولندا أواخر عام 2018 بفريق مكون من 10 أفراد. توفر المنصة بيانات الشركة والاتصال بدقة عالية. إنه يعمل بناءً على نظام تصفية متقدم يتضمن أكثر من 50 مرشحًا للبيانات. فهو يقدم نظرة ...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هو محلل لتكنولوجيا الويب وموفر رئيسي للبيانات. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.
Red Flag Alert
redflagalert.com
معلومات شاملة لدفع نمو شركتك مع حمايتك من المخاطر المالية من خلال منصة البيانات والامتثال ومخاطر الائتمان الخاصة بالتعاملات بين الشركات (B2B)
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
Intentsify
intentsify.io
ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي ...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...