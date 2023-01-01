Pobuca Connect

قم بترقية فريقك باستخدام تطبيق إدارة جهات اتصال متعدد الاستخدامات، وقم بتحويل قوائم جهات اتصال عملك المتعددة إلى دفتر عناوين موحد واحد والوصول إليه من الويب أو الهاتف المحمول أو حتى من داخل Outlook وGmail. أضف حقول وعلامات مخصصة لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع الأنشطة، وتعيين المهام، وإثراء جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا باستخدام LinkedIn وتوقيعات البريد الإلكتروني. الإصدار التجريبي والمجاني متاح لتجربته اليوم!

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