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Tutanota

Tutanota

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tutanota.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tutanota على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توتانوتا هو برنامج بريد إلكتروني مشفر من طرف إلى طرف وخدمة بريد إلكتروني آمنة مستضافة على فريميوم. يستثني نموذج أعمالها كسب المال من خلال الإعلانات التي تعتمد فقط على التبرعات والاشتراكات المميزة. شعار الخدمة "einfach.sicher.mailen" يعني "easy.secure.mailing". اعتبارًا من مارس 2017، ادعى مالكو توتانوتا أن لديهم أكثر من 2 مليون مستخدم للمنتج.

الموقع الإلكتروني: tutanota.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tutanota. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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