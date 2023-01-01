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توتانوتا هو برنامج بريد إلكتروني مشفر من طرف إلى طرف وخدمة بريد إلكتروني آمنة مستضافة على فريميوم. يستثني نموذج أعمالها كسب المال من خلال الإعلانات التي تعتمد فقط على التبرعات والاشتراكات المميزة. شعار الخدمة "einfach.sicher.mailen" يعني "easy.secure.mailing". اعتبارًا من مارس 2017، ادعى مالكو توتانوتا أن لديهم أكثر من 2 مليون مستخدم للمنتج.

الموقع الإلكتروني: tutanota.com

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