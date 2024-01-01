Viur
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: viurdata.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Viur على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بمصادر البيانات وإنشاء الرؤى.
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الموقع الإلكتروني: viurdata.com
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