قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بمصادر البيانات وإنشاء الرؤى.

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الموقع الإلكتروني: viurdata.com

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