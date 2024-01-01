WebCatalog

Viur

Viur

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: viurdata.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Viur على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بمصادر البيانات وإنشاء الرؤى.

الفئات:

Productivity
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: viurdata.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Viur. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Leadspace

leadspace.com

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Datadog

datadoghq.com

GRID

GRID

grid.is

Plus

Plus

plusdocs.com

ShareFile

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sharefile.com

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