لا تدع رمز الغراء يعلقك. أنت تستخدم تطبيقات وقواعد بيانات تابعة لجهات خارجية لإدارة أعمالك. استخدم Buildable لتخصيصها وتوصيلها وتوسيعها بالطريقة التي تريدها تمامًا. كل ذلك باستخدام لغات البرمجة التي تعرفها وتحبها.

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