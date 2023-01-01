يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datadog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Datadog هي خدمة مراقبة للتطبيقات على نطاق السحابة، حيث توفر مراقبة الخوادم وقواعد البيانات والأدوات والخدمات من خلال منصة تحليل البيانات المستندة إلى SaaS.

الموقع الإلكتروني: datadoghq.com

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