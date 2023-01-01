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Datadog

Datadog

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الموقع الإلكتروني: datadoghq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datadog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Datadog هي خدمة مراقبة للتطبيقات على نطاق السحابة، حيث توفر مراقبة الخوادم وقواعد البيانات والأدوات والخدمات من خلال منصة تحليل البيانات المستندة إلى SaaS.

الموقع الإلكتروني: datadoghq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Datadog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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