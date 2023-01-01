جميع البيانات الخاصة بك. حيث تريد. في دقائق. Stitch عبارة عن منصة تعتمد على السحابة أولاً وتركز على المطورين لنقل البيانات بسرعة. تعتمد المئات من فرق البيانات على Stitch لنقل بياناتها بشكل آمن وموثوق من أدوات SaaS وقواعد البيانات إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات الخاصة بها.

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