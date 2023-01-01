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Stitch

Stitch

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الموقع الإلكتروني: stitchdata.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stitch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جميع البيانات الخاصة بك. حيث تريد. في دقائق. Stitch عبارة عن منصة تعتمد على السحابة أولاً وتركز على المطورين لنقل البيانات بسرعة. تعتمد المئات من فرق البيانات على Stitch لنقل بياناتها بشكل آمن وموثوق من أدوات SaaS وقواعد البيانات إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات الخاصة بها.

الموقع الإلكتروني: stitchdata.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stitch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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