Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.

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الموقع الإلكتروني: luzmo.com

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