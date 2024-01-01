WebCatalog

Luzmo

Luzmo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: luzmo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luzmo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.

الفئات:

Business
منصات التحليلات
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: luzmo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Luzmo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Grow

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Zoho Analytics

zoho.com

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Sightfull

sightfull.com

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

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