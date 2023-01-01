WebCatalog
flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التحليلات صعبة. نحن نجعل الأمر سهلا. استفد من الذكاء الاصطناعي لتحسين التحويلات، وتحديد أولويات الحلول المؤثرة، وتعزيز عائد الاستثمار من خلال القرارات المستندة إلى البيانات. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لإطلاق العنان لإمكانات موقع الويب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: flowpoint.ai

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