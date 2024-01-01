PostHog

PostHog

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: posthog.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PostHog على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
الفئات:
Business
برنامج اختبار أ/ب
برامج تحليل المنتجات
برنامج إعادة تشغيل الجلسة

الموقع الإلكتروني: posthog.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PostHog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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