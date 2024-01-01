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Wondering

Wondering

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wondering.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wondering على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wondering is the A-led user research and interviewing platform. We help product and UX teams to get faster customer feedback on designs and new concepts in any language and build better products with AI-led research.

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: wondering.com

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بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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Loop11

Loop11

loop11.com

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Maze

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Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Insight7

Insight7

insight7.io

BuildUX

BuildUX

buildux.com

Sprig

Sprig

sprig.com

PostHog

PostHog

posthog.com

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Prodhub

Prodhub

prodhub.ai

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

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