قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تعد BuildUX منصة SaaS الأولى من نوعها والشاملة التي تمكن رؤساء تجربة المستخدم والمهندسين المعماريين والباحثين والمصممين وصناع القرار في المنتجات من إنشاء استراتيجيات تجربة مستخدم أفضل وأسرع بشكل جماعي. من خلال أداتنا البديهية الأولى، Persona Mapper، نقوم بتمكين فرق تجربة المستخدم من إنشاء وتقديم ومقارنة ما يصل إلى 10 شخصيات مستخدمين في عرض واحد، ومواءمة فرق المنتج حول الشخصيات، واستخراج الرؤى من خلال التحليل المقارن للأشخاص المتنوعين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتج. تحديد أولويات الميزة والتصميم.

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الموقع الإلكتروني: buildux.com

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