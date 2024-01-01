WebCatalog

BuildUX

BuildUX

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: buildux.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BuildUX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد BuildUX منصة SaaS الأولى من نوعها والشاملة التي تمكن رؤساء تجربة المستخدم والمهندسين المعماريين والباحثين والمصممين وصناع القرار في المنتجات من إنشاء استراتيجيات تجربة مستخدم أفضل وأسرع بشكل جماعي. من خلال أداتنا البديهية الأولى، Persona Mapper، نقوم بتمكين فرق تجربة المستخدم من إنشاء وتقديم ومقارنة ما يصل إلى 10 شخصيات مستخدمين في عرض واحد، ومواءمة فرق المنتج حول الشخصيات، واستخراج الرؤى من خلال التحليل المقارن للأشخاص المتنوعين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتج. تحديد أولويات الميزة والتصميم.

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: buildux.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BuildUX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

قد يعجبك أيضًا

PromeAI

PromeAI

promeai.com

hubsell

hubsell

hubsell.com

Maze

Maze

maze.co

Personadeck

Personadeck

personadeck.io

Architectural Digest

Architectural Digest

architecturaldigest.com

Watchful

Watchful

watchful.ai

PersonaGen

PersonaGen

personagen.app

Loop11

Loop11

loop11.com

Research Studio

Research Studio

researchstudio.ai

Modelo

Modelo

modelo.io

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Several Minds

Several Minds

severalminds.ai

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.