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Joomla! Launch

Joomla! Launch

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: joomla.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Joomla! Launch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جملة! هي الطريقة الجاهزة للجوال وسهلة الاستخدام لإنشاء موقع الويب الخاص بك. اختر من بين آلاف الميزات والتصميمات. جملة! مجاني ومفتوح المصدر.

الموقع الإلكتروني: joomla.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Joomla! Launch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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