CodeCanyon

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الآلاف من الأكواد البرمجية والبرامج النصية والمكونات الإضافية لكل إنشاء موقع ويب. اختر من بين المكونات الإضافية للتجارة الإلكترونية، وقوالب تطبيقات الهاتف المحمول، وPHP، وBootstrap، والمزيد لأي ميزانية، تم تصميمها بواسطة أفضل المطورين في العالم.

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