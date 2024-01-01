Valohai هي منصة MLOps مصممة خصيصًا لرواد ML، مما يمنحهم كل ما فقدوه، في منصة واحدة منطقية تمامًا. وهم الآن يجرون آلاف التجارب بنقرة زر واحدة، مما يؤدي إلى إنشاء بيانات يثقون بها. كل ذلك أثناء استخدام الأدوات التي يحبونها لبناء أشياء تدوم. ومع Valohai، تتعاون فرق تعلم الآلة بسهولة في أي شيء بدءًا من النماذج وحتى المقاييس. السماح لرواد ML بالبناء بشكل أسرع وتقديم منتجات أقوى للعالم.

الموقع الإلكتروني: valohai.com

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