Valohai

Valohai

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الموقع الإلكتروني: valohai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Valohai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Valohai هي منصة MLOps مصممة خصيصًا لرواد ML، مما يمنحهم كل ما فقدوه، في منصة واحدة منطقية تمامًا. وهم الآن يجرون آلاف التجارب بنقرة زر واحدة، مما يؤدي إلى إنشاء بيانات يثقون بها. كل ذلك أثناء استخدام الأدوات التي يحبونها لبناء أشياء تدوم. ومع Valohai، تتعاون فرق تعلم الآلة بسهولة في أي شيء بدءًا من النماذج وحتى المقاييس. السماح لرواد ML بالبناء بشكل أسرع وتقديم منتجات أقوى للعالم.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: valohai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Valohai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Databricks

Databricks

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Scale AI

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Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

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Kili Technology

Kili Technology

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Paperspace

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censius

censius

censius.ai

Kentik

Kentik

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