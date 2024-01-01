SiMa.ai™ هي شركة للتعلم الآلي تقدم أول منصة MLSoC™ تركز على البرمجيات في الصناعة. من خلال أداء الضغط على الزر، نقوم بتمكين نشر تعلم الآلة وتوسيع نطاقه بسهولة على الحافة المدمجة من خلال السماح للعملاء بمعالجة أي مشكلة في رؤية الكمبيوتر مع تحقيق أداء أفضل بمقدار 10 مرات بأقل طاقة. ركزت شركة SiMa.ai في البداية على تطبيقات رؤية الكمبيوتر، ويقودها متخصصون في مجال التكنولوجيا وخبراء في مجال الأعمال تدعمهم مجموعة من كبار المستثمرين الملتزمين بمساعدة العملاء على جلب تعلم الآلة إلى منصاتهم.

الموقع الإلكتروني: sima.ai

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