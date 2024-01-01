SiMa.ai

SiMa.ai

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الموقع الإلكتروني: sima.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SiMa.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SiMa.ai™ هي شركة للتعلم الآلي تقدم أول منصة MLSoC™ تركز على البرمجيات في الصناعة. من خلال أداء الضغط على الزر، نقوم بتمكين نشر تعلم الآلة وتوسيع نطاقه بسهولة على الحافة المدمجة من خلال السماح للعملاء بمعالجة أي مشكلة في رؤية الكمبيوتر مع تحقيق أداء أفضل بمقدار 10 مرات بأقل طاقة. ركزت شركة SiMa.ai في البداية على تطبيقات رؤية الكمبيوتر، ويقودها متخصصون في مجال التكنولوجيا وخبراء في مجال الأعمال تدعمهم مجموعة من كبار المستثمرين الملتزمين بمساعدة العملاء على جلب تعلم الآلة إلى منصاتهم.
الفئات:
Software Development
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: sima.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SiMa.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

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