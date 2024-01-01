قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Integrate powerful computer vision capabilities with our dead simple APIs. Ready to go right out of the box, no ML work required.

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