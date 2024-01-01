Dragoneye
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الموقع الإلكتروني: dragoneye.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dragoneye على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Integrate powerful computer vision capabilities with our dead simple APIs. Ready to go right out of the box, no ML work required.
الموقع الإلكتروني: dragoneye.ai
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