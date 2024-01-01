Tenyks

Tenyks

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الموقع الإلكتروني: tenyks.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tenyks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tenyks هي شركة منبثقة عن جامعة كامبريدج تخترع الطريقة التي تتفاعل بها البشرية مع الذكاء الاصطناعي من أجل الحماية والبهجة. لحماية العالم من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بشغف وإثارة وفرح! نحن نبني نظامًا أساسيًا للمراقبة والتحقق من صحة MLOps الذي يساعد مطوري الذكاء الاصطناعي الذين يعملون مع بيانات رؤية الكمبيوتر لبناء برامج أكثر موثوقية بشكل أسرع. على وجه التحديد، تساعد منصتنا مطوري ML على فهم الأخطاء في برامجهم وإصلاحها. في Tenyks، وضعنا أهدافنا عالية بشكل يبعث على السخرية ونلتزم معًا لنذهب إلى أبعد من أي شيء يمكن تخيله سابقًا. نبدأ صغيرًا، ونعمل بجد، ونحقق إنجازًا سريعًا، ونتقبل العقبات الحتمية بقلوب مفتوحة لأن التحديات تغذي رغبتنا الشديدة في التعلم. لا يفرق التينكسيون بين العمل واللعب. نحن ببساطة نسعى لتحقيق رؤيتنا للتميز، ونترك للآخرين أن يقرروا ما إذا كنا نعمل أو نلعب.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: tenyks.ai

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