نوفا أ. - برنامج بسيط ولكنه قوي عبر الإنترنت لتحرير وتسجيل الفيديو مدعوم من محرك بحث فيديو لرؤية الكمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: wearenova.ai

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