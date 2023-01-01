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Spectate

Spectate

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الموقع الإلكتروني: spectate.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spectate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Spectate is a simple yet powerful monitoring and incident management platform with AI-powered status updates and incident resolutions. Start monitoring for free.

الموقع الإلكتروني: spectate.net

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