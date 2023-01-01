WebCatalog
Monitask

Monitask

app.monitask.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Monitask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Monitask برامج لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والمساءلة عبر فريقك. تعمل برامج المراقبة بالإضافة إلى إمكانات تتبع الوقت على إبقاء الفرق مركزة على المهمة التي بين أيديهم. برنامجنا قوي، ولكنه خفيف الوزن، مما يجعله بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكن للمديرين أيضًا الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم على أي من أجهزتهم لتتبع فريقهم في أي وقت وفي أي مكان. قم بالتسجيل في Monitask وابدأ في توفير الوقت والمال اليوم.

الموقع الإلكتروني: monitask.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monitask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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