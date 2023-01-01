تقدم Monitask برامج لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والمساءلة عبر فريقك. تعمل برامج المراقبة بالإضافة إلى إمكانات تتبع الوقت على إبقاء الفرق مركزة على المهمة التي بين أيديهم. برنامجنا قوي، ولكنه خفيف الوزن، مما يجعله بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكن للمديرين أيضًا الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم على أي من أجهزتهم لتتبع فريقهم في أي وقت وفي أي مكان. قم بالتسجيل في Monitask وابدأ في توفير الوقت والمال اليوم.

الموقع الإلكتروني: monitask.com

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