WebCatalog
Motiv

Motiv

app.motiv.team

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Motiv على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Motiv عبارة عن لوحة تحكم متنقلة توفر مقاييس الإنتاجية لقادة فريقك. باستخدام تطبيق Motiv، سيكون لدى الرؤساء التنفيذيين والمديرين وقادة الفرق الموزعة مقاييس إنتاجية لقادة فرقهم في راحة أيديهم. قم بدمج Motiv مع Microsoft 365 وتطبيقات Google Workspace التي يستخدمها عملك يوميًا. قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا وقم بالتسجيل للبدء!

الموقع الإلكتروني: motiv.team

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Motiv. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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