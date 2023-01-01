Motiv عبارة عن لوحة تحكم متنقلة توفر مقاييس الإنتاجية لقادة فريقك. باستخدام تطبيق Motiv، سيكون لدى الرؤساء التنفيذيين والمديرين وقادة الفرق الموزعة مقاييس إنتاجية لقادة فرقهم في راحة أيديهم. قم بدمج Motiv مع Microsoft 365 وتطبيقات Google Workspace التي يستخدمها عملك يوميًا. قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا وقم بالتسجيل للبدء!

الموقع الإلكتروني: motiv.team

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