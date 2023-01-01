WebCatalog
Sleek Bill

Sleek Bill

app.sleekbill.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sleek Bill على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sleek Bill Online هو برنامج فوترة سحابي سريع وسهل الاستخدام يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز. إنها أداة رائعة للتعاون مع فريقك، مع تحديثات في الوقت الفعلي عبر أجهزة متعددة، أثناء إنشاء الفواتير أو النماذج الأولية أو عروض الأسعار أو مذكرات التسليم. يمكنك تتبع مبيعاتك والتحقق من مستويات مخزونك وتوفير الكثير من الوقت باستخدام ميزات البريد الإلكتروني والطباعة مباشرة من متصفحك.

الموقع الإلكتروني: sleekbill.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sleek Bill. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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