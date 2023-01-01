wAnywhere عبارة عن برنامج لمراقبة الموظفين عن بعد وتتبع وقت سطح المكتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الأمان وتعزيز الإنتاجية. احصل على عرض تجريبي مجاني وتجربة مدتها 15 يومًا لرؤيتها قيد التنفيذ.

الموقع الإلكتروني: wanywhere.com

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