GameChanger Classic

يوفر GameChanger أدوات مجانية بسيطة - لكنها قوية - لتسجيل النتائج وإحصائيات متقدمة وتحديثات مباشرة وحلول إدارة الفريق للفرق الرياضية. نقوم بحساب الإحصائيات، وإنشاء سجل النتائج، وبث اللعب المباشر والصوت للآباء والمشجعين.

الموقع الإلكتروني: gc.com

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