إعادة الجلسة للمنتجات المبهجة. OpenReplay عبارة عن حزمة إعادة تشغيل للجلسة مفتوحة المصدر تتيح لك رؤية وتصحيح ما يفعله المستخدمون على تطبيق الويب الخاص بك، مما يساعدك على استكشاف المشكلات وإصلاحها بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: openreplay.com

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