قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

OpenCopilot is an open-source tool that lets any product easily add AI assistants capable of guiding and helping users with simple English commands. For example, a music app can now understand and execute "play my favorite playlist" or "create a playlist based on listening history" without any complex coding.

الموقع الإلكتروني: opencopilot.so

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