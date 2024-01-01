يتيح لك الكتاب المقدس ESV قراءة كلمة الله ودراستها والتعامل معها بسهولة أينما ذهبت، مما يجعلها أفضل تجربة قراءة للكتاب المقدس على هاتفك أو جهازك اللوحي. استمع إلى الكتاب المقدس مع الأناجيل الصوتية وتأمل في كلمة الله مع موسيقى خلفية. قم بتخصيص تجربتك مع مجموعة واسعة من خطط القراءة وخيارات قائمة التشغيل المواضيعية، مما يساعدك على جعل قراءة الكتاب المقدس اليومية عادة كل يوم.

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