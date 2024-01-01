ESV Bible

ESV Bible

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الموقع الإلكتروني: esv.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ESV Bible على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك الكتاب المقدس ESV قراءة كلمة الله ودراستها والتعامل معها بسهولة أينما ذهبت، مما يجعلها أفضل تجربة قراءة للكتاب المقدس على هاتفك أو جهازك اللوحي. استمع إلى الكتاب المقدس مع الأناجيل الصوتية وتأمل في كلمة الله مع موسيقى خلفية. قم بتخصيص تجربتك مع مجموعة واسعة من خطط القراءة وخيارات قائمة التشغيل المواضيعية، مما يساعدك على جعل قراءة الكتاب المقدس اليومية عادة كل يوم.

الموقع الإلكتروني: esv.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ESV Bible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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