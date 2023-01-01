WebCatalog
Tecarta Bible

Tecarta Bible

tecartabible.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tecarta Bible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يحبون تطبيق Tecarta Bible. مهمتنا هي مساعدة الناس على تحقيق أقصى استفادة من كتبهم المقدسة كل يوم. هذا هو تطبيق الكتاب المقدس المجاني الوحيد الذي يحتوي على أكثر من 350 موضوعًا للحياة من TouchPoint © مثل الحب والغفران والقلق والصلاة - إجابات الكتاب المقدس عن أسئلة الحياة المهمة.

الموقع الإلكتروني: tecartabible.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tecarta Bible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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